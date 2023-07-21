В ДТП на трассе в Узловском районе пострадал 13-летний пассажир автомобиля Skoda Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе на 207-ом километре автодороги М-4 «Дон» рано утром 20 июля произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 50-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на препятствие - металлическое барьерное ограждение, расположенное слева по ходу движения.

В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик-пассажир легковушки. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В момент аварии он находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.