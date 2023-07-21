Тульский Роспотребнадзор закрыл палатку с шаурмой на Красноармейском проспекте за антисанитарию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле у посетителей палатки с шаурмой, расположенной на Красноармейском проспекте, зафиксировали кишечную инфекцию. В связи с этим управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра объекта специалисты обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Там отсутствовали условия для изготовления кулинарной продукции, обработки технологического оборудования и инвентаря. Также в палатке работал сотрудник нарушениями прохождения медицинского осмотра и гигиенической подготовки и аттестации. С реализации снято 16,5 кг пищевой продукции.

Деятельность организации общественного питания приостановлена для проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, так как выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней.