15-летняя девочка стала самой молодой мамой в Туле в 2023 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 7 месяцев в 2023 году в Туле забеременело 10 несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Так, самой молодой беременной тулячке в данный момент 15 лет, а самой возрастной — 54 года. Кроме того, в городе 274 женщины старше 40 лет находятся в положении. Стоит отметить, что в 2022 году в оружейной столице 92 несовершеннолетние девушки стали мамами. Самой юной на тот момент исполнилось 14 лет.