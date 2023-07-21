Житель Ясногорского района, до смерти избивший свою сожительницу, предстанет перед судом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ясногорском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 29 апреля 2023 года обвиняемый находился вместе со своей сожительницей около лестничного массива. В один момент между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес женщине множество ударов руками и ногами в голову. От полученных повреждений пострадавшая потеряла сознание, а мужчина, испугавшись, побежал на железнодорожную станцию просить помощи. В мае 2023 года 39-летняя потерпевшая скончалась в больнице.

Судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под страж. Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершенному преступлению. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.