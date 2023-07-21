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НовостиПроисшествия21 июля 2023 7:59

Житель Ясногорского района, до смерти избивший свою сожительницу, предстанет перед судом

В данный момент мужчина заключен под стражу
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Ясногорского района, до смерти избивший свою сожительницу, предстанет перед судом

Житель Ясногорского района, до смерти избивший свою сожительницу, предстанет перед судом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ясногорском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 29 апреля 2023 года обвиняемый находился вместе со своей сожительницей около лестничного массива. В один момент между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес женщине множество ударов руками и ногами в голову. От полученных повреждений пострадавшая потеряла сознание, а мужчина, испугавшись, побежал на железнодорожную станцию просить помощи. В мае 2023 года 39-летняя потерпевшая скончалась в больнице.

Судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под страж. Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершенному преступлению. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.