Жители тульского Заречья жалуются на громкие крики экзотических птиц Фото: соцсети

В Туле жители улицы Максимовского жалуются на громкие крики экзотических птиц под окнами. Об этом сообщил депутат Тульской областной на своей странице в социальной сети.

- Круглые сутки надрывно кричат пернатые с разных уголков мира. Концерт происходит каждые 10 -15 минут и длится примерно две с половиной минуты, от восхода солнца и до глубокой ночи, - пишет он.

Оказалась, что данный звуки использует одно из местных предприятий. Они установили специальную систему для отпугивания птиц, которую обычно использую в аэропортах и других объектах, связанных с авиацией.

По словам депутата, он уже написал обращение в Роспотребнодзор и Минприроды. Ведомства должны разобраться, наносят ли вред наносит ли установленное оборудование вред фауне и есть ли у предприятия необходимое разрешение.