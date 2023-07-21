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НовостиОбщество21 июля 2023 7:42

Жители тульского Заречья жалуются на громкие крики экзотических птиц

Расположенные неподалеку предприятия установили систему отпугивания пернатых
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители тульского Заречья жалуются на громкие крики экзотических птиц

Жители тульского Заречья жалуются на громкие крики экзотических птиц

Фото: соцсети

В Туле жители улицы Максимовского жалуются на громкие крики экзотических птиц под окнами. Об этом сообщил депутат Тульской областной на своей странице в социальной сети.

- Круглые сутки надрывно кричат пернатые с разных уголков мира. Концерт происходит каждые 10 -15 минут и длится примерно две с половиной минуты, от восхода солнца и до глубокой ночи, - пишет он.

Оказалась, что данный звуки использует одно из местных предприятий. Они установили специальную систему для отпугивания птиц, которую обычно использую в аэропортах и других объектах, связанных с авиацией.

По словам депутата, он уже написал обращение в Роспотребнодзор и Минприроды. Ведомства должны разобраться, наносят ли вред наносит ли установленное оборудование вред фауне и есть ли у предприятия необходимое разрешение.