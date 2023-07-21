В Тульской области сотрудники ДПС помогли двум девушкам с проколотым колесом на дороге Фото: материалы пресс-служб

Тульские сотрудники ДПС помогли двум девушкам, у которых пробило колесо на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

18 июля экипаж в составе двух полицейских находился на на маршруте патрулирования на автодороге М-2 «Крым». Примерно в 22:30 в Чернском районе сотрудники заметили на обочине припаркованный автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Остановившись, они выяснили, что девушек пробило колесо на автомобиле Chevrolet Orlando. Заменить на запасное не было возможности, так как нет инструментов.

Сотрудники ДПС оградили транспортное средство, а когда нашли у неравнодушных автомобилистов специальный ключ для секретного болта, заменили колесо.

Чуть позже девушки позвонили на телефон доверия УМВД России по Тульской области, чтобы поблагодарить полицейских.