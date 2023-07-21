Тульский патронный завод и химический комбинат в Алексине попали под санкции США Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 июля управление по контролю за иностранными активами Минфина США обновило санкционный список. Помимо замминистров и руководителей компаний, туда попали ряд промышленных предприятий, в том числе оборонных.

Речь идет об Алексинском химическом комбинате, специализирующимся на выпуске полимерных и композиционных материалов и других изделий гражданского назначения, и Тульском патронном заводе.

Напомним, до этого еще два предприятия из Тульской области попали в санкционный список Украины: Кимовский радиоэлектромеханический завод и тульское «АБ-Химия».