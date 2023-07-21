Гуд лак хэв фан: начались съемки молодежного сериала о киберспорте «Политех»

Начались съемки комедийного сериала под рабочим названием «Политех» (12+) о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом. Производством сериала для Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») и СТС занимаются компания Black Box Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В главных ролях — Александр Новиков и Анна Глаубэ. В проекте снимаются Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наталья Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Олег Верещагин и другие актеры, а также блогер Аня Покров.

12-серийный проект пополнит линейку Wink Originals, а в новом телесезоне выйдет в эфире канала СТС.

Фото со съемок

По сюжету школьнику Глебу (Александр Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на всё, чтобы построить продвинутый колледж по новым правилам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе. Кого из героев это соревнование приблизит к заветной мечте? Гуд лак хэв фан, или ГЛХФ1, как говорят геймеры друг другу перед стартом игры.

Часть съемок проходит в действующем учебном заведении — филиале МГТУ «Станкин» в подмосковном Егорьевске. С разрешения администрации художники перекрасили стены и дополнили реквизитом кабинеты, актовый и спортивный залы, столовую, коридоры и другие зоны. В интерьере появились советские парты, вычислительная техника начала девяностых и другие предметы, а экстерьером экранного колледжа стало бывшее общежитие преподавателей. В Егорьевске также снимут битву роботов, которых взяли напрокат у московских разработчиков.

«Принято считать, что колледж — это учебное заведение, куда идут учиться только в крайнем случае. Наш сериал развеет мифы о средних специальных учебных заведениях и, надеемся, восстановит их статус», — говорит Константин Маньковский, генеральный продюсер Black Box Production.

«Когда-то компьютерные игры были лишь развлечением, но сейчас обрели совершенно другой статус. В нашей стране много одаренных ребят, которые могут начать применять свои навыки в популярной и действительно важной ИТ-сфере», — отметил Павел Сарычев, продюсер Black Box Production.

«Кем быть — один из первых взрослых вопросов, с которыми сталкивается каждый подросток. Одни сразу идут по стопам родителей, другие долго ищут собственный путь. Третьи делают этот выбор играючи, как главный герой нового сериала. А так как киберспорт в нашей стране признан официальным видом спорта, в этой сфере тоже можно строить карьеру. Но любой карьерный путь начинается с получения знаний. История героев сериала «Политех» поможет привлечь внимание подростков и родителей к тем возможностям, которые открывает в том числе и среднее профессиональное образование», — уверен Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink.

О сериале «Политех» (12+)

Производство: Black Box Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета для Wink и СТС

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 12

Режиссер-постановщик: Алексей Зотов

Оператор-постановщик: Станислав Юдаков

Продюсеры: Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативный продюсер: Иван Семёнов

Исполнительный продюсер: Дарья Отвага

Авторы сценария: Юлия Галлямова, Данил Lumerz

В ролях: Александр Новиков, Егор Корешков, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Анна Глаубэ, Андрей Федорцов, Александр Новиков, Маргарита Дьяченкова, Наталья Бардо, Ринат Мухамбаев, Роман Кулясов, Маруся Климова, Олег Верещагин, Анна Покров, Вадим Скоб, Даниил Савельев.