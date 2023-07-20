В Тульской области 4 выпускника сдали ЕГЭ на 200 баллов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области четыре выпускника набрали по 100 баллов по двум предметам ЕГЭ. Об это 20 июля рассказала министр регионального образования в ходе брифинга.

1 июля завершился основной период единого государственного экзамена, который сдавали 5572 человека. Каждому из них было необходимо получить положительную оценку по двум обязательным экзаменам.

Всего в этом году в Тульской области 48 школьников получили 100 баллов по одному из предметов. Четверо из них добились наивысшего балла сразу по двум предметам. Это выпускники из Тулы, Ефремова и Киреевска. Они получат выплату в размере 100 тысяч рублей.

Также не справились с обязательными экзаменами в этом году 9 человек. Они смогут повторить попытку в сентябре. Еще у пяти участников результаты ЕГЭ аннулированы из-за нарушения порядка сдачи.

По словам министра образования, по сравнению с прошлым годом в регионе увеличилось число 100-балльников по информатике, химии, биологии, физике и английскому языку. Набравших 200 баллов стало больше на треть.