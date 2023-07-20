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НовостиПроисшествия20 июля 2023 13:17

В Туле безработный мужчина украл телевизор у 31-летней женщины

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле безработный мужчина украл телевизор у 31-летней женщины

В Туле безработный мужчина украл телевизор у 31-летней женщины

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отделения полиции в Туле с заявлением обратилась 41-летняя женщина. Выяснилось, что из арендуемой ею квартиры украли телевизор. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 33-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают се обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.