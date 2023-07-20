На стройке в Узловском районе двое рабочих упали с автовышки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 июля на стройке в Узовском районе двое рабочих поднимались на крышу объекта на автовышки, которая в один момент внезапно сложилась. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате падения платформы с высоты примерно 6-7 метров мужчины 1964 и 1986 годов рождения получили различные травмы.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов, - сообщают в ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.