Житель Узловского района предстанет перед судом за смертельное ДТП Фото: материалы пресс-служб

Молодой человек, проживающий в Узловском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами).

Установлено, что в Богородицком районе на улице Лесничество хутора Александринский ночью 14 мая произошло ДТП. Там примерено в 00:55 не имеющий права управления транспортным средством 18-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем ВАЗ-21144, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - въездные ворота зерно тока.

В результате ДТП 17-летний пассажир погиб в больнице от полученных травм. Также водителя автомобиля и трех несовершеннолетний пассажиров - 15-летнего юношу и двух девушек 2006 и 2003 годов рождения - госпитализировали в больницу.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.