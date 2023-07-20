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НовостиСпорт20 июля 2023 11:58

Тульские спортсмены заняли призовые места на чемпионате России по велосипедному спорту на треке

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены заняли призовые места на чемпионате России по велосипедному спорту на треке

Тульские спортсмены заняли призовые места на чемпионате России по велосипедному спорту на треке

Фото: материалы пресс-служб

19 июля на велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге начался чемпионат России по велоспорту на треке среди мужчин и женщин. В первый день проходили соревнования в командном спринте.

По информации регионального министерства спорта, тульские спортсмены Дмитрий Нестеров и Александр Дубченко вместе с одним представителем из Санкт-Петербурга завоевали серебряную медаль в командном спринте.

Также в данном виде программы серебро забрали две спортсменки из Тульской области Ксения Андреева и Серафима Гришина вместе с двумя представительницами из Санкт-Петербурга.