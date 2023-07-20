Тульские спортсмены заняли призовые места на чемпионате России по велосипедному спорту на треке Фото: материалы пресс-служб

19 июля на велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге начался чемпионат России по велоспорту на треке среди мужчин и женщин. В первый день проходили соревнования в командном спринте.

По информации регионального министерства спорта, тульские спортсмены Дмитрий Нестеров и Александр Дубченко вместе с одним представителем из Санкт-Петербурга завоевали серебряную медаль в командном спринте.

Также в данном виде программы серебро забрали две спортсменки из Тульской области Ксения Андреева и Серафима Гришина вместе с двумя представительницами из Санкт-Петербурга.