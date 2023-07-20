В Туле прокуратура провела проверку на берегу Упы после обнаружения свалки шприцов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Туляки пожаловались в социальных сетях о свалке медицинских отходов на берегу Упы на набережной Дрейера. В связи с этим природоохранная прокуратура провела проверку со специалистами министерства природных ресурсов и экологии, а также Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы ведомства, в ходе проверки проведены мероприятия по идентификации принадлежности медицинских отходов и по установлению виновных лиц, допустивших нарушения требований закона.

В данный момент набережная приведена в надлежащее состояние. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.