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НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:06

В Туле безработная девушка ограбила магазин бытовой техники и электроники

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле безработная девушка ограбила магазин бытовой техники и электроники

В Туле безработная девушка ограбила магазин бытовой техники и электроники

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мае в отделения полиции в Туле поступило заявление о краже игровых дисков из магазина по продаже бытовой техники и электроники, расположенного на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ею оказалась безработная 21-летняя жительница Москвы, которая после задержания призналась в содеянном.

На данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). В отношении похитительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.