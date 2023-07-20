В Туле возле музея оружия установили ЗРПК "Панцирь -С1" Фото: материалы пресс-служб

В Туле возле музея оружия установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь -С1". Данный подарок в честь 150-летия сделали благодаря решению и поддержке Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс предназначен для защиты важных объектов и войск от вражеских ударов с воздуха. Его приняли на вооружение в февраля 2023 года. Благодаря своим характеристикам он успешно применяется в боевых действиях. В нем воплощен талант современных тульских инженеров, которые на протяжении многих десятилетий создают оружие, не имеющее аналогов в мире.

На данный момент музей является единственным в стране, где посетители смогут восхититься мощью этого образца современной российской техники.