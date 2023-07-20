В Туле подрядчика оштрафовали за срыв сроков благоустройства сквера «Юго-Восточный» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Подрядчика оштрафовали за срыв сроков благоустройства сквера «Юго-Восточный» в Туле. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что компания ООО «СтройСервис+», с которой заключили контракт, не закончила в установленный срок благоустройство сквера «Юго-Восточный». В связи с этим контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Общая стоимость работ составила более 17 миллионов рублей.

Подрядчика привлеки к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров для нужд заказчика)ю Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 340,6 тыс. рублей.

Работы по благоустройству сквера завершила другая подрядная организация. Сейчас он введен в эксплуатацию.