С 21 по 25 августа в Туле пройдет Кубок Губернатора Тульской области по хоккею Фото: материалы пресс-служб

С 21 августа в Туле начнется Кубок Губернатора Тульской области по хоккею, который пройдет уже в четвертый раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В нем примут участие пять сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги: «Академия Михайлова» (Тульская область), «Чайка» (Нижний Новгород),СКА-1946 (Санкт-Петербург), «Динамо-Шинник» (Беларусь), «Снежные Барсы» (Казахстан).

Торжественное открытие состоится в Ледовом дворце с участием почетных гостей и прославленных хоккеистов. Традиционно для зрителей будет организована развлекательная программа.

Финал и торжественная церемония закрытия Кубка пройдет 25 августа.