Житель Узловой, угрожавший сотруднику полиции газовым баллончиком, предстанет перед судом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Молодой человек, проживающий в Узловой, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 5 мая 2023 года ранее судимый 18-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения на улице Беклемищева. Местные жители позвонили в полицию, так как молодой человек нарушал общественный порядок. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов пытался успокоить злоумышленника, однако он направил ему в лицо газовый баллончик и начал угрожать.

С целью пресечения противоправных действий полицейский применил физическую силу к обвиняемому, после чего доставил его в дежурную часть. Там молодой человек в присутствии гражданских несколько раз оскорбил сотрудника нецензурной бранью.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.