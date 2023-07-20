В Ясногорском районе очевидцы снова заметили стадо диких кабанов
Фото: соцсети
В Ясногорском районе очевидцы заметили стадо кабанов. Видео в дикими животными опубликовали в социальных сетях.
Кабанов увидели в поле рядом с селом Теляковское. Они спокойно переходили проезжую часть, не обращая внимание на автомобили. Среди них были как взрослые, так и маленькие животные.
Напомним, совсем недавно стадо кабанов загнало грибников на дерево в Ясногорском районе. Граждане пытались прогнать диких животных, но они не обращали на них внимание.