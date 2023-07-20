Болельщика тульского «Арсенала» оштрафовали на 40 тысяч рублей за посещение матча Фото: соцсети

Молодого фаната тульского «Арсенала» оштрафовали на 40 тысяч рублей за посещение матча команды. Об этом сообщает телеграм-канал Тула. ЭкстремиZм.

В мае 2023 года на 17-летнего туляка составили административный протокол о ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ за грубые нарушения в период футбольного матча. Суд назначил ему 5 суток административного ареста с запретом на посещение футбольных матчей сроком на 3 года.

Однако фаната это не остановила и он посетил игру «Арсенал» - «Ленинградец», которая проходила 16 июля в Туле. В результате юношу оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение ч. 5 ст.20.25 КоАП РФ (административный запрет на посещение футбольных матчей).