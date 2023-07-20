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НовостиОбщество20 июля 2023 8:31

Болельщика тульского «Арсенала» оштрафовали на 40 тысяч рублей за посещение матча

Михаил КОРЕНЮГИН
Болельщика тульского «Арсенала» оштрафовали на 40 тысяч рублей за посещение матча

Болельщика тульского «Арсенала» оштрафовали на 40 тысяч рублей за посещение матча

Фото: соцсети

Молодого фаната тульского «Арсенала» оштрафовали на 40 тысяч рублей за посещение матча команды. Об этом сообщает телеграм-канал Тула. ЭкстремиZм.

В мае 2023 года на 17-летнего туляка составили административный протокол о ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ за грубые нарушения в период футбольного матча. Суд назначил ему 5 суток административного ареста с запретом на посещение футбольных матчей сроком на 3 года.

Однако фаната это не остановила и он посетил игру «Арсенал» - «Ленинградец», которая проходила 16 июля в Туле. В результате юношу оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение ч. 5 ст.20.25 КоАП РФ (административный запрет на посещение футбольных матчей).