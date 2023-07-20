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НовостиПроисшествия20 июля 2023 7:32

Три человека пострадали в ДТП на трассе «Тула — Новомосковск»

Всех пострадавших госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на трассе «Тула – Новомосковск» пострадали три человека

В ДТП на трассе «Тула – Новомосковск» пострадали три человека

Фото: соцсети

В Киреевском районе на 25-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» утром 20 июля произошло ДТП. Там примерно в 8:10 столкнулись две легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 65-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Duster, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda СХ 5, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя 50-летняя женщина-пассажир автомобиля Mazda. Их всех госпитализировали в больницу с различными травмами.