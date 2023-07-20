Тульское МЧС и ГИБДД провели операцию «Маячок» Фото: материалы пресс-служб

19 июля в Туле сотрудники МЧС и ГИБДД провели операцию «Маячок». Пожарная машины проехала по улицам города со звуковой сиреной включенным проблесковым маячком синего цвета. Данный метод позволяет привлечь внимание других участников дорожного движения и обеспечить спасателям быстрый доступ к тем, кто нуждается в помощи.

Автомобилисты, заметившие движение машин специальных служб с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, обязаны предоставить преимущество для движения. Однако не все водители понимают, что чья-то жизнь или имущество зависит от скорости прибытия спасателей, поэтому нужно уступить путь пожарной технике. Именно для этого в Туле постоянно проводится операция «Маячок».

В среду пожарный транспорт следовал по более загруженным улицам с включенными специальными сигналами, а вслед за ним ехала патрульная машина ДПС. В ходе операции инспекторы оформили административный протокол на водителя, который не предоставил преимущество технике на проезжей части.