Более семи тысяч туляков выбрали «Технологии выгоды» от «Ростелекома»

Только за последний год прирост пользователей составил 20 %. Самыми популярными предложениями стали «Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+». Конвергентные решения позволяют объединить счета за услуги «Ростелекома» — мобильную связь, интернет и мультимедийную платформу Wink — и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.

Елена Пронькина, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Всем известно, что покупать товары и услуги оптом всегда дешевле. Наши пакетные предложения позволяют экономить не только денежные средства, но и личное время. Платить единожды по одному лицевому счету намного быстрее и удобнее: не надо отслеживать баланс по каждой услуге отдельно. Кроме того, включенные в тариф 50 Гб мобильного интернет-трафика не расходуются при использовании мобильного приложения Wink, а также при общении в соцсетях и мессенджерах. Тысячи пользователей уже оценили эти преимущества, и спрос на пакетные предложения постоянно растет».

Елена Рябова, жительница Тулы:

«Мы давно пользуемся интернетом и телевидением от “Ростелекома”. А когда решили перейти и на мобильную связь от этого провайдера, узнали, что очень выгодно объединить все услуги на одном счете. Еще, оказалось, что по тарифу «Технологии выгоды +» можно оформить аж пять сим-карт, сохранив прежние номера сотовых телефонов. Конечно, мы согласились! Тысячи минут в месяц нам хватает на всю семью, тем более, что звонки на домашние телефоны даже в другие города бесплатные. Стали чаще общаться вечерами с родителями — они у нас в Нижнем Новгороде».

Тариф «Технологии выгоды +» включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильную связь. Wink позволяет смотреть до 200 телеканалов, 25 000 фильмов и пять тематических пакетов одновременно на пяти устройствах. Мобильная связь — это 1 200 минут разговоров, 500 СМС, 50 Гб интернет-трафика на максимальной скорости и возможность подключить до пяти сим-карт. При этом звонки внутри одной группы, а также звонки на мобильные и домашние телефоны «Ростелекома» — бесплатные и безлимитные.

По желанию можно добавлять различные дополнительные сервисы — телевизионные каналы, опцию «Управление просмотром», антивирус, фиксированный IP-адрес и многое другое. Все данные по оплате услуг доступны в едином личном кабинете пользователя.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.