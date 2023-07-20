Жителю Новомосковска вынесли приговор за убийство собутыльника по пути в магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ночью 22 марта 2023 года 37-летний подсудимый отправился со своим знакомым в магазин после совместного распития спиртных напитков. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему три удара ножом в шею и скрылся с места преступления. 42-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорили подсудимого к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.