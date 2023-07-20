Все 17 новых трамваев «Львенок» приехали в Тулу Фото: соцсети

В Тулу прибыли все 17 новых трамваев «Львенок». Об этом сообщается на портале Государственной транспортной лизинговой компании.

Общественный транспорт для города делали на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта им. Пироцкого. Всего на линии в городе выпустят 17 вагонов на 155 пассажиров каждый, оборудованных USB-разъемами для зарядки телефонов, системой климат-контроля и медиа-системой с отображением маршрута.

«Львят» закупили за 459 миллионов рублей за счет субсидии. Благодаря им трамвайный парк обновиться на две трети.

Напомним, 23 июня в Туле новые трамваи «Львята» вышли на маршрут. Курсировал первый вагон по маршруту №10 «Щегловская Засека — кондитерская фабрика «Ясная Поляна».