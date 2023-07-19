В Новомосковске сотрудники полиции задержали двух сбытчиков крупной партии наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске сотрудники правоохранительных органов задержали двух 19-летних молодых людей, которые подозреваются в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Подозреваемые забирали из тайника в Московской области крупную запрещенных веществ, а после у себя дома на более мелкие партии – около 100 граммов каждая. Далее они самостоятельно организовывали собственные тайники-закладки Тульской, Орловской и Воронежской областях. Координаторы с помощь мессенджера злоумышленники передавали «куратору» нелегального Интернет-магазина по продаже наркотиков.

В ходе обысков по месту проживания задержанных полицейские обнаружили весы и упаковочный материал, а по координатам, которые находились в их мобильных телефонах, были изъяты 9 закладок общим весом более 1,5 килограмма. Задержанные признались, что они занимаются преступной деятельностью с 17 лет.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по по ч.3 ст.30 п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.