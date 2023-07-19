За час проверки в Туле сотрудники ДПС оштрафовали двух водителей за нарушения перевозки детей Фото: материалы пресс-служб

19 июля вблизи одного из городских торговых центров сотрудники управления Госавтоинспекции Тульской области провели очередной рейд «Ребенок - пассажир».

За один час массовой проверки полицейские привлекли к административной ответственности двоих водителей. В отношении них составлены постановления об административном правонарушении по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Каждому виновнику назначен штрафа в размере 3000 рублей.

Со всеми остановленными автомобилистами стражи порядка провели профилактические беседы и вручили им тематические памятки, а маленьким пассажирам – рабочие тетради для закрепления знаний ПДД.