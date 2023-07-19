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НовостиОбщество19 июля 2023 13:21

Туляки обнаружили первые неисправные валидаторы в новых трамваях «Львенок»

Впрочем, не все винят вандалов
Игорь КОПЫТОВ
Туляки обнаружили первые неисправные валидаторы в новых трамваях «Львенок»

Туляки обнаружили первые неисправные валидаторы в новых трамваях «Львенок»

Фото: соцсети

«Только появилось в наших краях это чудо техники, как уже успело сломаться» — сетует пассажир трамвая маршрута № 10. В ответ другие пользователи соцсети утверждают, что, скорее всего, это только начало — дальше будет хуже.

Впрочем, нашлись и те, кто грешит в сторону вагоновожатых, утверждая, что прибор на самом деле исправен, просто с пассажиров хотят собирать по максимуму наличку. А объявление — лишь прикрытие.