Туляки обнаружили первые неисправные валидаторы в новых трамваях «Львенок» Фото: соцсети

«Только появилось в наших краях это чудо техники, как уже успело сломаться» — сетует пассажир трамвая маршрута № 10. В ответ другие пользователи соцсети утверждают, что, скорее всего, это только начало — дальше будет хуже.

Впрочем, нашлись и те, кто грешит в сторону вагоновожатых, утверждая, что прибор на самом деле исправен, просто с пассажиров хотят собирать по максимуму наличку. А объявление — лишь прикрытие.