В Новомосковске Тульской области на улице Трудовые резервы распахнулись «порталы в ад» Фото: соцсети

Так, по словам автора поста тротуары в районе новостроек № 57 корпус 1 и корпус 2 по улице Трудовые резарвы в Новомосковске постепенно возрастает число провалов грунта. Заметнее всего это на тротуарах. Реакции от УК нет, от застройщика тоже. «На всей территории дома таких дыр уже много, это только малая часть!» - пишет женщина.

Люди просто начинают огораживать самостоятельно «порталы в ад».

Под постом развернулась жарка дискуссия. Одни утверждают, что на этом месте вообще нельзя было возводить ничего выше двух этажей, ибо под этим местом находятся старые заброшенные шахты: «Этот район называется «27 шахта» не просто так, а именно потому, что под землей шахты!!! Удивительно, кто бы мог подумать. Вы купили квартиры в доме на пустоте!» Другие утверждают, что современные технологии строительства позволяют избежать последствий.

Официальных комментариев пока замечено не было.