В Тульской области за первое полугодие 2023 зарегистрировали 1697 случаев кишечных инфекций Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За полгода в Тульской области зарегистрировали 1697 случаев острых кишечных инфекций, доля детей до 17 лет составляет 70%.

Отмечается рост заболеваемости по сальмонеллезу в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом заболеваемость превышает среднемноголетние показатели в 1,6 раза. Также отмечено восемь случаев дизентерии, что на три случая больше, чем за аналогичный период 2022 года.