В Тульской области Крапивенский краеведческий музей закрывается на реставряцию Фото: материалы пресс-служб

Планируется, что здание музея, признанное объектом культурного наследия и недавно включенное в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России, будет полностью отреставрировано. Кроме того, будет благоустроена прилегающая к музею территория. Также обновится экспозиция при том, что основная концепция музея останется прежней.

Здание Краеведческого музея, построенное в середине XIX века, принадлежало купеческому роду Сабуровых. После революции в нем располагались редакция и типография местной газеты. Впоследствии дом был передан школе-интернату, а позже общеобразовательной школе.

История музея в Крапивне началась в 1930-е годы. В 1999 году он был преобразован в филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». В 2022 году признан объектом культурного наследия. А в июне 2023 года включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.