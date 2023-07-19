В ДТП на улице Генерала Белова в Новомосковске пострадала новорожденная девочка Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Генерала Белова утром 18 июля произошло ДТП, в котором пострадал новорожденный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 29-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacett, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи, - делится подробностями областная Госавтоинспекця.

В результате ДТП пострадала девочка-пассажир 2023 года рождения, которая находилась в детском удерживающем устройстве. Её госпитализировали в больницу.