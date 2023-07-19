Жительницу тульского Заречья оштрафовали на 100 тысяч рублей за сбыт контрафактных сигарет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что тулячка приобрела немаркированную акцизом табачную продукцию иностранного производства. В конце декабря она, находясь в не принадлежащем ей в торговом павильоне продала за безналичный расчет одну пачку сигарет. В этот же день сотрудники полиции преступную деятельность пресекли. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты другие табачные изделия иностранного производства различных наименований в общем количестве не менее 2301 пачек.

Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. По итогам которого женщина была признана виновной признана виновной по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и ей назначен штрафа в размере 100 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.