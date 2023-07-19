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НовостиОбщество19 июля 2023 11:09

Жительницу тульского Заречья оштрафовали на 100 тысяч рублей за сбыт контрафактных сигарет

Подсудимая вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью
Игорь КОПЫТОВ
Жительницу тульского Заречья оштрафовали на 100 тысяч рублей за сбыт контрафактных сигарет

Жительницу тульского Заречья оштрафовали на 100 тысяч рублей за сбыт контрафактных сигарет

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что тулячка приобрела немаркированную акцизом табачную продукцию иностранного производства. В конце декабря она, находясь в не принадлежащем ей в торговом павильоне продала за безналичный расчет одну пачку сигарет. В этот же день сотрудники полиции преступную деятельность пресекли. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты другие табачные изделия иностранного производства различных наименований в общем количестве не менее 2301 пачек.

Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. По итогам которого женщина была признана виновной признана виновной по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и ей назначен штрафа в размере 100 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.