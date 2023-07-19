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НовостиПроисшествия19 июля 2023 10:48

На трассе «Золотое кольцо» в Тульской области перевернулся автомобиль Lada

В ДТП пострадала 27-летняя девушка-пассажир
Михаил КОРЕНЮГИН
На трассе «Золотое кольцо» в Тульской области перевернулся автомобиль Lada

На трассе «Золотое кольцо» в Тульской области перевернулся автомобиль Lada

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковском районе Тульской области на 610-м километре автодороги «Золотое кольцо» ночью 18 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 30-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, совершил опрокидывание транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 27-летняя девушка-пассажир легковушки, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.