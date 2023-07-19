На трассе «Золотое кольцо» в Тульской области перевернулся автомобиль Lada Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковском районе Тульской области на 610-м километре автодороги «Золотое кольцо» ночью 18 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 30-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, совершил опрокидывание транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 27-летняя девушка-пассажир легковушки, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.