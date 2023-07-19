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НовостиСпорт19 июля 2023 10:25

Защитник тульского «Арсенала» Илья Сериков отправился в «Сокол»

Сейчас он находится на просмотре в Саратове
Игорь КОПЫТОВ
Защитник тульского «Арсенала» Илья Сериков отправился в «Сокол»

Защитник тульского «Арсенала» Илья Сериков отправился в «Сокол»

Фото: материалы пресс-служб

28-летний центральный защитник Илья Сериков с высокой долей вероятности продолжит карьеру в саратовском «Соколе». Пока он на просмотре, после которого может подписать контракт с клубом.

До этого он уже побывал на сборе «Енисея», но контракт с игроком заключен не был.

Ранее футболист играл за ярославский «Шинник», «Чайку» из Песчанокопского, питерское «Динамо». Прошлый сезон Сериков выступал за тульский «Арсенал», был игроком основного состава. Центральный защитник провел 25 матчей за тульскую команду и еще один за дубль, во Второй лиге, где смог отличиться голом.