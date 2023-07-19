В Тульской области обнаружены многочисленные нарушения при организации пляжей Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время выявлено 48 нарушений закона в части содержания пляжей и водных объектов по нескольким районам области.

Так, в Киреевском городском парке культуры и отдыха имеется пляж, не оборудованный душевыми, контейнерными площадками на водонепроницаемом основании, спасательной станцией с медицинским пунктом, ограждением и стоками для дождевых вод, участками акватории для купания детей. Кроме этого, некоторые участки не окошены, дорожка к кабинам для переодевания заросла сорняком. Аналогичные нарушения на пляжах выявлены в Арсеньевском районе, Донском и Новомосковске.

На пляжах в Чекалине и в поселке Ханино Суворовского района также не окошена трава, на берегу реки - бревна. Зоны для купания не обозначены опознавательными знаками. Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Заокского района.

В водоемах, расположенных в селе Дорофеево и деревне Иврово под Тулой люди купаются, несмотря на запрет. При этом сотрудниками местных администраций контроль не осуществляется.

На пляже по ул. Береговая Ефремова при наличии опор не оборудованы теневые навесы. Отсутствуют схемы пляжа и зоны купания с указанием опасных мест и глубин, мест расположения спасателей. Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Тепло-Огаревского и Ясногорского районов, Узловским межрайонным прокурором, прокурором Донского. На пляже Трестовского пруда в Узловой не производится ежедневная уборка туалета, берегов, сидения теневых навесов и лавки требуют ремонта, не окошена трава.

В целях устранения выявленных нарушений главам администраций муниципальных образований внесено 14 представлений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.