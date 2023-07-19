В Туле начинают подавать горячую воду в дома Пролетарского округа после двухнедельного перерыва Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Пролетарском районе ведутся работы по пуску теплоносителя в дома, оставшиеся без горячей воды из-за проблем с котельной «ТОЗ-Энерго». Изначально включить горячую воду после двухнедельного профилактического отключения должны были 18 июля. Однако этого не получилось, хотя заполнение системы началось с 14 июля, но давление в сети находилось ниже рабочих параметров.

ООО «ТОЗ-Энерго» совместно с АО «Тулатеплосеть» проведены работы по выявлению и устранению причин. Теперь система заполняется, начинается запуск котлов. К 12:00 горячую воду в квартиры жителей должны подать.