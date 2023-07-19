Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа Фото: материалы пресс-служб

18 июля в Туле на площади у регионального Управления МВД прошла торжественная встреча сотрудников сводного отряда тульской полиции, которые вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, 70 сотрудников правоохранительных органов оказывали помощь на территории Чеченской Республики и соседних регионов. Они принимали участие участие в различных спецоперациях.

За период командировки тульские полицейские выявили 18 уголовных преступлений и 11 административных правонарушений. Глава ведомства поблагодарил стражей порядка и отметил, то они с честью справились со всеми поставленными задачами.

Также в память о погибших героях была объявлена минута молчания.

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт обнаружили группу боевиков. Они забаррикадировали двери в одном из заброшенных домов, а при попытки задержания злоумшыленники открыли огонь из автоматов. В результате перестрелки погибли начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по Туле и помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» сержант полиции.