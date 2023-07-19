Улицу Пирогова в Туле могут благоустрить одновременно со строительством нового ЖК Фото: соцсети

Стало известно, как может выглядеть улица Пирогова в Туле после благоустройства. Проектом поделилась компания "Стройпроектконсалтинг". Участок от улицы Советской до улицы Льва Толстого протяженностью больше километра планируют благоустроить в рамках проекта «Лаборатория города 2026».

Доминантой и завершением перспективы улицы Пирогова по данному проекту будет колокольня Всехсвятского храма. Визуально и функционально участок разделится на три зоны. Нижняя - от улицы Советской до пересечения с Хлебной площадью — сохранится как зона исторической застройки, блошиного рынка и небольших магазинов. Средняя - от Хлебной площади до улицы Пушкинской — сохранит свое назначение как рыночная территория и территория уличного общепита. Наконец, верхняя часть — от улицы Пушкинской до Всехсвятского кладбища — останется местом размещения деревянных частных домов, часть из которых будут отреставрированы.

В целом улица получит дополнительное озеленение, а движение на ней станет односторонним — снизу вверх.