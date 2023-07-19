Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова будет курировать культуру, образование и молодежь Фото: материалы пресс-служб

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова будет курировать сферу культуры, образования, молодежной политики, а также возглавлять комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, координировать организацию отдыха и оздоровления детей.

Произошло это в следствии перестановок среди министров региона. Так, Михаил Малишевский сменил Дмитрия Маркова. Марков же продолжит работу в должности зампредседателя областного правительства и будет координировать работу министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты.