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НовостиОбщество19 июля 2023 7:48

Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова будет курировать культуру, образование и молодежь

Она получила новые обязанности после перестановок в области
Игорь КОПЫТОВ
Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова будет курировать культуру, образование и молодежь

Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова будет курировать культуру, образование и молодежь

Фото: материалы пресс-служб

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова будет курировать сферу культуры, образования, молодежной политики, а также возглавлять комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, координировать организацию отдыха и оздоровления детей.

Произошло это в следствии перестановок среди министров региона. Так, Михаил Малишевский сменил Дмитрия Маркова. Марков же продолжит работу в должности зампредседателя областного правительства и будет координировать работу министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты.