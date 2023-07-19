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НовостиОбщество19 июля 2023 7:24

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Водителям и пешеходам стоит быть крайне внимательными на дорогах
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 21:00 19 июля на территории Тулы и области сохранится усиление северо-восточного ветра с порывами 12-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

В связи с этим, ведомство напоминает о правилах безопасности:

- автомобилистам и пешеходам стоит быть крайне внимательными на дорогах;

- водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим;

- соблюдать все правила дорожного движения.

При возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.