Жители ЖК «Суворовский» в Туле вынуждены ходить два километра до остановки транспорта Фото: Игорь КОПЫТОВ

Глава городской администрации Илья Беспалов пояснил, что собственники супермаркетов, выходящих напрямую к дороге, ограничили проход и проезд через прилегающую территорию для безопасности. К тому же, территория бывшего магазина «Декатлон» принадлежит частному лицу, которое полностью изолировало ее от доступа посторонних: установлены автоматические шлагбаумы и организовано видеонаблюдение. Однако в обход приходится добираться только автомобилистам, а пешеходы могут спокойно срезать путь через эту территорию.

К тому же администрация города вместе с компанией–застройщиком ЖК«Суворовский» разработали транспортную схему, и в 2024 году в микрорайоне со стороны ул. Восточной появится разворотная площадка, до которой можно будет пустить общественный транспорт.