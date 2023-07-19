В Чернском районе пьяный пожилой мужчина зарезал спящего сына

В Чернском районе пожилой мужчина зарезал спящего сына Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пожилой мужчина, проживающий в Чернском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия в ночь с 6 на 7 июня 2023 года 71-летний обвиняемый находился в поселке Подгорный в состоянии алкогольного опьянения. После конфликта с 45-летним сыном, он зашел в комнату, когда потерпевший спал , и нанес ему пять ударов ножом в подмышечную область и грудь. Мужчине удалось выбежать на улицу, однако спустя некоторое время он скончался от полученных повреждений.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.