Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2023 6:37

Жить Киреевска предстанет перед судом за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Обвиняемый нанес потерпевшему множество ударов ножом
Михаил КОРЕНЮГИН
Жить Киреевска предстанет перед судом за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Жить Киреевска предстанет перед судом за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Киреевске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тульской области.

Установлено, что 4 апреля 2024 года в поселке Бородинский 63-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым. В один момент между ними произошел словесный конфликт, который перешел в драку. В один момент злоумышленник взял нож и нанес потерпевшему множество ударов туловище и голову. 64-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существую.