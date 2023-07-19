Жить Киреевска предстанет перед судом за убийство знакомого во время пьяной ссоры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Киреевске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тульской области.

Установлено, что 4 апреля 2024 года в поселке Бородинский 63-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым. В один момент между ними произошел словесный конфликт, который перешел в драку. В один момент злоумышленник взял нож и нанес потерпевшему множество ударов туловище и голову. 64-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существую.