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НовостиОбщество19 июля 2023 6:22

19 июля в тульском поселке Косая гора отключат водоснабжение

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта
Михаил КОРЕНЮГИН
19 июля в тульском поселке Косая гора отключат водоснабжение

19 июля в тульском поселке Косая гора отключат водоснабжение

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, подача холодной воды прекратиться в поселке Косая гора на улицах Макаренко, Горняк, Пирогова, Некрасова, Космонавтов и Малиновая засека.

Также пониженное давление воды будет на улицах Маяковского, Панина, Марата и Чкалова.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: поселок Косая гора, улица Горького, дома №25-27.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.