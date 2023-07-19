19 июля в тульском поселке Косая гора отключат водоснабжение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, подача холодной воды прекратиться в поселке Косая гора на улицах Макаренко, Горняк, Пирогова, Некрасова, Космонавтов и Малиновая засека.

Также пониженное давление воды будет на улицах Маяковского, Панина, Марата и Чкалова.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: поселок Косая гора, улица Горького, дома №25-27.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.