Во время пожара в жилом доме в Белеве эвакуировали 6 человек Фото: материалы пресс-служб

18 июля, примерно в 14:33, в жилом доме на улице Советской в Белеве произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 8 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 18 минут и эвакуировать 6 жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара обгорела кровля на площади 30 квадратных метра, а на 1-ом этаже образовался прогар в потолке на площади 18 квадратных метра.

В данный момент устанавливается причина возгорания.