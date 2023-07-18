Следком начал проверку по факту гибели 20-летнего парня в пруду Центрального парка Тулы Фото: соцсети

Днем 17 июля мужчина отдыхал на пляже парка вместе с мамой и бабушкой. В 16:30 они поняли, что молодой человек пропал. Спустя 25 минут обратились к спасателям.

Когда стало известно о пропаже человека, всех отдыхающих попросили покинуть пляж. Вся акватория была осмотрена, мужчину звали через громкоговорители. Также были изучены камеры видеонаблюдения, на случай если он покинул пляж. На место вызвали службу спасения, скорую помощь и полицию.

В 20:30 начала работать водолазная группа. При осмотре дна было найдено тело пропавшего. По некоторым данным, он страдал эпилепсией, что и могло послужить причиной гибели.

Сейчас по данному факту следователи СУ СКР по Тульской области проводят проверку.