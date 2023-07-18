66 детей-пассажиров пострадали в ДТП в Тульской области за пол года Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 6 месяцев в 2023 году в Тульской области произошло 54 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в который 66 детей получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В связи с этим 19 июля 2023 года тульская Госавтоинспекция проведет рейдовые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений по перевозке детей в салонах автомобилей.

Также ведомство напоминает о правилах перевозки детей до 12 лет:

- перевозить юных пассажиров нужно только в специальном кресле;

- детское удерживающее устройство нужно подбирать с учетом веса и роста ребенка;

- при поездке на переднем сиденье отключать подушку безопасности;

- с 12 лет ребенка можно пристегивать штатными ремнями безопасности если его рост выше 1,5 метров, а вес больше 36 килограммов.

В случае нарушения требований данных правил водитель несет административную ответственность по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ и ему назначается наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.