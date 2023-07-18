В Туле троллейбусный маршрут № 6 ликвидируют с осени Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В связи с тем, что троллейбусный маршрут № 6 «Московский вокзал - пос. Горелки» дублирует путь следования автобусного маршрута № 36 «пос. Хомяково - мкр. Петровский», принято решение с 1 сентября данный троллейбусный маршрут отменить.

Чтобы обеспечить на данном направлении необходимое транспортное обслуживание населения с 1 сентября на автобусном маршруте № 36 будет увеличено количество транспортных средств, работающих на линии, до 11 единиц среднего класса.

При этом, высвободившиеся машины с троллейбусного маршрута будут перераспределены на другие маршруты.